In Moskau explodiert eine Autobombe. Fanil Sarwarow, Mitglied des russischen Generalstabs, stirbt. Russische Ermittler sprechen von Verbindungen zu „ukrainischen Spezialeinheiten“.

Bei der Explosion einer Autobombe in Moskau ist nach Angaben der Ermittler ein hochrangiges Mitglied des russischen Generalstabs getötet worden. Eine Untersuchung wegen des „Mordes“ an Generalleutnant Fanil Sarwarow sei eingeleitet worden, erklärte der russische Ermittlungsausschuss für schwere Straftaten am Montag. Eine der untersuchten Spuren deute auf Verbindungen zu „ukrainischen Spezialeinheiten“ hin.

 

Sarwarow, Leiter der operativen Ausbildungsabteilung des russischen Generalstabs, sei bei dem Anschlag im Süden Moskaus getroffen worden und „erlag seinen Verletzungen“, erklärten die russischen Behörden.

Seit Beginn der russischen Offensive in der Ukraine im Februar 2022 wurden bereits mehrere mit dem Militäreinsatz in Verbindung stehende Russen bei Sprengstoffanschlägen in Russland getötet. Im April starb General Jaroslaw Moskalik bei einer Autoexplosion in der Nähe von Moskau. 2024 wurde der hochrangige russische Armeevertreter Igor Kirillow in der russischen Hauptstadt bei der Explosion eines Rollers tödlich getroffen. Zu mehreren der Anschläge bekannte sich die Ukraine.