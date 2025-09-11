Nach dem Attentat auf den rechten US-Aktivisten Charlie Kirk wollen Ermittler die Tatwaffe gefunden haben. „Es handelt sich um ein Hochleistungs-Bolzengewehr“, so das FBI.
11.09.2025 - 17:09 Uhr
Nach dem Attentat auf den rechten US-Aktivisten Charlie Kirk haben Ermittler nach eigenen Angaben die Tatwaffe gefunden. "Es handelt sich um ein Hochleistungs-Bolzengewehr", sagte der zuständige FBI-Agent Robert Bohls am Donnerstag in Orem im US-Bundesstaat Utah. Die Waffe sei in einem Waldgebiet entdeckt worden, in das sich der Täter offenbar geflüchtet habe.