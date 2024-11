Auf „The Länd“ folgt die nächste Kampagne: Durch das Projekt des Landes sollen lebendige Ortsmitten in Baden-Württemberg gestärkt werden. Unter den acht Vorzeigestädten ist auch ein Vorhaben im Remstal.

Dirk Herrmann 26.11.2024 - 13:19 Uhr

Im ersten Moment mag man an einen Aprilscherz denken. Aber nein: Nach der umstrittenen baden-württembergischen Imagekampagne „The Länd“ startet das Stuttgarter Verkehrsministerium nun auch ein Projekt, in dem der gleiche Vokal erneut zum Umlaut wird: „The Städt“.