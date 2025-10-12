Auch Eddy Merckx zollt Respekt: Tadej Pogacar – ein einzigartiger Radprofi

Manchmal spielt selbst in einem Sport, in dem sich fast alles berechnen lässt, der Zufall eine Rolle. Nach der Lombardei-Rundfahrt befand sich Ernesto Colnago, der 93-jährige Gründer des nach ihm benannten Fahrradherstellers, im Zielbereich in Bergamo, als sein Handy klingelte. Es meldete sich Eddy Merckx (80), die belgische Radsport-Legende, um dem Italiener zum nächsten großen Sieg zu gratulieren, der auf einer von seiner Firma gebauten Rennmaschine herausgefahren worden war. Weil der Mann, der dies geschafft hatte, gerade in seiner Nähe stand, reichte Ernesto Colnago das Telefon flugs weiter.