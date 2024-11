Hotelkette Achat meldet Insolvenz an

Auch ein Hotel in Stuttgart betroffen

Die nächste Pleite im Tourismusbereich: Die Hotelkette Achat meldet Insolvenz in Eigenverwaltung an - nach schnellem Wachstum.

red/dpa 28.11.2024 - 15:47 Uhr

Die Mannheimer Hotelkette Achat hat Insolvenz angemeldet. Der Geschäftsbetrieb in den 49 Hotels geht nach Unternehmensangaben aber weiter, wie das Unternehmen mitteilte. Die Kette hat auch eine Hotel in Stuttgart. Das Amtsgericht Mannheim ordnete eine vorläufige Eigenverwaltung für die Achat Hotel- und Immobilienbetriebsgesellschaft mbH an, wie es über das Portal Insolvenzbekanntmachungen.de mitteilte.