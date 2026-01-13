Tausende Blutkonserven sind täglich nötig, um Leben zu retten. Eis, Schnee, Ferienzeit und eine Infektwelle haben den Bestand dramatisch sinken lassen, erklärt der DRK-Blutspendedienst.
13.01.2026 - 12:39 Uhr
Wegen Ferienzeit, Winterwetter und Infektwelle sind die Blutkonserven in Baden-Württemberg und Hessen dem Deutschen Roten Kreuz (DRK) zufolge nahezu aufgebraucht. Derzeit kämen mehrere ungünstige Umstände zusammen, die die routinierten Spender und Spenderinnen abhielten, teilt der DRK-Blutspendedienst für die beiden Bundesländer mit.