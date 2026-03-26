Ermittler gehen mit Durchsuchungen und Festnahmen in Süddeutschland gegen eine mutmaßliche Drogenbande vor. Sichergestellt werden große Mengen an Betäubungsmitteln sowie Waffen.
26.03.2026 - 16:30 Uhr
Mit einer großangelegten Razzia sind Polizei und Justiz in Süddeutschland gegen eine mutmaßlich bandenmäßig organisierte Drogenhändler-Gruppe vorgegangen. Nach Angaben des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West wurden am frühen Morgen 31 Objekte in mehreren Regionen durchsucht, darunter in den Landkreisen Neu-Ulm, Unter-, Ost- und Oberallgäu sowie in Memmingen und Kaufbeuren. Weitere Maßnahmen fanden in Baden-Württemberg sowie in Rosenheim und Fürstenfeldbruck statt.