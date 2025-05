Auch in Baden-Württemberg

Gold, Waffen, Bargeld: Ermittlern gelingt ein Schlag gegen ein kriminelles Netzwerk.

red/dpa/lhe 08.05.2025 - 14:25 Uhr

Ermittler der Frankfurter und der spanischen Polizei haben wegen des Verdachts der Bildung einer kriminellen Vereinigung vier Menschen festgenommen und Objekte in Deutschland und Spanien durchsucht. Die Maßnahmen in Deutschland fanden laut Staatsanwaltschaft und Polizei Frankfurt in den Bundesländern Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg statt.