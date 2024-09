Hunderte gefälschte 200-Euro-Scheine gefunden – Verdächtiger in U-Haft

Auch in Baden-Württemberg

Im Sommer tauchen in verschiedenen Geschäften gefälschte 200-Euro-Scheine auf - die Polizei meldet Hunderte Fälle in Bayern und Baden-Württemberg. Die Spur führt zu einem Mann in Sachsen.

red/dpa 24.09.2024 - 15:08 Uhr

Nach einer Serie von Falschgeld-Funden in Geschäften in Bayern und Baden-Württemberg hat die Polizei einen Mann in Sachsen festgenommen. Der 35-Jährige stehe im Verdacht, zumindest für einen Teil der etwa 350 Fälle verantwortlich zu sein, teilte die Polizei mit.