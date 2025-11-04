Mindestens einen Monat lang wird Liedermacher Konstantin Wecker auf keiner Bühne mehr stehen. Aus Krankheitsgründen wurde ein gutes Dutzend Auftritte abgesagt.

Der Münchner Liedermacher Konstantin Wecker hat auf seiner aktuellen Tournee sämtliche Konzerte im November aus Krankheitsgründen abgesagt. Hintergrund sei eine neurologische Erkrankung des 78-Jährigen, teilte sein Büro der Deutschen Presse-Agentur mit. Die Absage betrifft bislang 14 Konzerte, darunter Auftritte in Biberach an der Riß und Gaggenau.