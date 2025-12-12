Bei einer Razzia in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg findet die Polizei Schusswaffen und Munition. Gegen acht Verdächtige wird ermittelt.

red/dpa/lrs 12.12.2025 - 15:17 Uhr

Bei einer Durchsuchungsaktion hat die Polizei in Rheinland-Pfalz und im benachbarten Baden-Württemberg Waffen und Munition sichergestellt. Die Ermittlungen wegen Verstößen gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz sowie das Waffen- und Sprengstoffgesetz richten sich gegen acht Verdächtige im Alter zwischen 35 und 65 Jahren. Insgesamt wurden 14 Gebäude in Speyer, Haßloch und Mannheim durchsucht, wie das Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz und die Staatsanwaltschaft Frankenthal mitteilten. Ein per Haftbefehl Gesuchter sei festgenommen worden. Nähere Angaben zu den Waffen und Hintergründen machten die Ermittler zunächst nicht.