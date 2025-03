Leuchtende Spirale am Himmel – das steckt hinter dem Phänomen

Auch in Baden-Württemberg sichtbar

Ein bläulich schimmernder Strudel ist am Montagabend am Himmel zu sehen – auch über dem Südwesten. Was hat es mit dem spektakulären Leuchten auf sich?

Michael Bosch 25.03.2025 - 10:06 Uhr

Tauchen am Nachthimmel ungewöhnliche Objekte oder Formationen auf, ist das immer Stoff für Spekulationen. Am Montagabend gegen 21 Uhr war über weiten Teilen von Deutschland – von der Nordsee bis nach Baden-Württemberg – eine ungewöhnliche, blau-weiß schimmernde Spirale zu sehen. Laut Berichten tauchte das spektakuläre Leuchten auch am Himmel über Österreich und der Schweiz auf.