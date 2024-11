Im Ostalbkreis, Rems-Murr-Kreis und im Kreis Schwäbisch Hall hat es geschneit. Die glatten Straßen sorgten für einige witterungsbedingte Unfälle.

red/dpa/lsw 23.11.2024 - 16:37 Uhr

Plötzlich schneit es und die Straßen sind glatt: Am Freitagabend kam es im Ostalbkreis, Rems-Murr-Kreis und im Kreis Schwäbisch Hall zu über 70 witterungsbedingten Unfällen, wie die Polizei mitteilte. In Summe sind demnach geschätzte Schäden von über 430.000 Euro entstanden. Die Streudienste seien in allen drei Landkreisen bis in die späten Abendstunden unterwegs gewesen.