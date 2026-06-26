Bei einem Autounfall bei Rutesheim werden zwei Personen verletzt, als sich der Wagen mehrfach überschlägt. Auch eine Katze war im Auto.

Eine 23 Jahre alte Autofahrerin ist am Freitag kurz nach Mitternacht bei einem Unfall auf der A8 bei Rutesheim (Landkreis Böblingen) schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, fuhr sie auf dem linken Fahrstreifen in Richtung Karlsruhe. Als sich von hinten ein schneller fahrendes Fahrzeug näherte, wechselte die 23-Jährige auf den mittleren Fahrstreifen.

Aus bislang ungeklärter Ursache verlor sie dabei die Kontrolle über den Audi, er kollidierte mit einer Betonwand und überschlug sich mehrmals. Die Fahrerin erlitt leichte, ihr 25 Jahre alter Beifahrer schwere Verletzungen.

Polizei sucht Zeugen des Unfalls

Beide wurden laut Polizei vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Eine Katze, die ebenfalls im Auto war, sei nach dem Unfall davongelaufen. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf 15.000 Euro.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg unter der Telefonnummer 0711/68 69 0 oder per E-Mail unter stuttgart-vaihingen.vpi@polizei.bwl.de zu melden.