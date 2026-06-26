Bei einem Autounfall bei Rutesheim werden zwei Personen verletzt, als sich der Wagen mehrfach überschlägt. Auch eine Katze war im Auto.
26.06.2026 - 08:47 Uhr
Eine 23 Jahre alte Autofahrerin ist am Freitag kurz nach Mitternacht bei einem Unfall auf der A8 bei Rutesheim (Landkreis Böblingen) schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, fuhr sie auf dem linken Fahrstreifen in Richtung Karlsruhe. Als sich von hinten ein schneller fahrendes Fahrzeug näherte, wechselte die 23-Jährige auf den mittleren Fahrstreifen.