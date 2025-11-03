Tage nach einem Massaker in einer Geburtsklinik soll die Miliz wieder ein Krankenhaus in Darfur angegriffen haben. Auch Kinder sollen unter den Opfern sein.

red/dpa 03.11.2025 - 20:40 Uhr

Bei einem Drohnenangriff auf ein Kinderkrankenhaus im Sudan sind nach Angaben sudanesischer Ärzte sieben Menschen getötet worden. Das sudanesische Ärztenetzwerk macht die RSF-Miliz für den Angriff in Karnoi nahe der Grenze zum Tschad verantwortlich. Unter den Toten sollen Frauen und Kinder sein, daneben seien fünf Menschen verletzt worden. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig verifizieren.