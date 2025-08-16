Eine neue Dokumentation zeigt, wie die SWLB Bürger mit klimafreundlicher Energie versorgen – und mit welchen Herausforderungen die Mitarbeitenden und die Kommunen umgehen müssen.
16.08.2025 - 15:00 Uhr
Die neue Dokumentation „Die Energiezukunft vor Ort – Ludwigsburg macht’s vor“ auf Welt der Wunder TV zeigt, wie die Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim (SWLB) auf erneuerbare Energiequellen setzen, um 180 000 Menschen sicher, klimafreundlich und zukunftsfähig mit Strom, Wärme, Wasser und Mobilität zu versorgen.