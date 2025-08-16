Eine neue Dokumentation zeigt, wie die SWLB Bürger mit klimafreundlicher Energie versorgen – und mit welchen Herausforderungen die Mitarbeitenden und die Kommunen umgehen müssen.

Die neue Dokumentation „Die Energiezukunft vor Ort – Ludwigsburg macht’s vor“ auf Welt der Wunder TV zeigt, wie die Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim (SWLB) auf erneuerbare Energiequellen setzen, um 180 000 Menschen sicher, klimafreundlich und zukunftsfähig mit Strom, Wärme, Wasser und Mobilität zu versorgen.

Energie wird überall gebraucht – doch in Städten entscheidet sich, wie nachhaltig sie produziert, verteilt und genutzt wird. „Die SWLB gehört bundesweit zu den Pionieren einer umfassenden Energietransformation“, heißt es in einer Pressemitteilung.

Hinter den Kulissen bei den SWLB

Zu sehen sind in der Dokumentation Aufnahmen des größten Solarthermieparks Süddeutschlands (SolarHeatGrid), der Hightech-Energiezentrale Waldäcker III, eines Biomasse-Heizkraftwerks und des Innovationsquartiers urbanharbor.

Mitarbeitende der SWLB geben Einblicke, wobei die Kernaussage lautet: Die Energiewende findet nicht nur auf nationaler Ebene statt, sondern in den Städten – und sie lebt von Menschen, die sie aktiv gestalten.

Die am 1. August bei Welt der Wunder TV erstausgestrahlte Dokumentation ist über die Website der SWLB abrufbar: www.swlb.de/weltderwunder.