Am Wochenende klettern die Temperaturen im Norden noch einmal auf 30 Grad. Das lockt viele Menschen zur Abkühlung an die Strände von Nord- und Ostsee.

dpa 07.09.2024 - 18:03 Uhr

Kiel/Rostock - Das herrliche Sommerwetter im Norden hat zahlreiche Menschen an die Strände von Nord- und Ostsee gelockt. So gab es in Warnemünde fast kein freies Plätzchen mehr am Strand, wie ein dpa-Fotograf berichtete.