Caspar Jander gilt beim 1. FC Nürnberg schon länger als Wechselkandidat - nun bahnt sich ein Transfer nach England an. Auch der VfB Stuttgart war an Jander interessiert.

Fußball-Zweitligist 1. FC Nürnberg gibt sein Mittelfeldtalent Caspar Jander wenige Tage vor dem Ende der Transferperiode offenbar doch noch ab. Laut „Sky“ und „Bild“ steht der deutsche U21-Nationalspieler unmittelbar vor einem Wechsel zum englischen Zweitligisten FC Southampton. Demnach soll der 22-Jährige noch heute den obligatorischen Medizincheck absolvieren.

Laut den Berichten sind sich die Vereine über eine Ablösesumme von zwölf Millionen Euro plus möglicher Bonuszahlungen einig. Damit würde Jander zum zweitteuersten Abgang der Club-Geschichte nach Stürmer Stefanos Tzimas werden. Den Griechen hatte der FCN im Winter via Kaufoption für 18 Millionen Euro von PAOK Saloniki fest verpflichtet und im gleichen Zuge für knapp 25 Millionen Euro an den englischen Club Brighton Hove & Albion weiterverkauft.

Reichlich Bewegung im Mittelfeld

Nach Jens Castrop, der zu Borussia Mönchengladbach gewechselt ist, würden die Franken mit Jander einen weiteren Mittelfeldspieler abgeben. Der gebürtige Münsteraner war im Sommer 2024 ablösefrei vom MSV Duisburg gekommen und hatte sich auf Anhieb zum Leistungsträger entwickelt.

In der vergangenen Saison verpasste Jander nur zwei Pflichtspiele jeweils wegen einer Sperre. Zum Start der neuen Saison fehlte er mit Knieproblemen, kam bei der 1:2-Niederlage gegen Preußen Münster zuletzt aber wieder über 90 Minuten zum Einsatz. Auch DFB-Pokalsieger VfB Stuttgart war im Sommer an einer Verpflichtung des Nürnberger Shootingstars interessiert.

Am Mittwoch hatten die Franken für das Mittelfeld Finn Ole Becker vom Bundesligisten TSG 1899 Hoffenheim verpflichtet.