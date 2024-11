Der Immobilienkonzern Vonovia will neue Rauchmelder in seinen Wohnungen installieren lassen. Der Deutsche Mieterbund in Baden-Württemberg schlägt Alarm: Die „Spionage-Melder“ würde die Persönlichkeitsrechte von Mietern verletzten.

red/epd 06.11.2024 - 12:47 Uhr

Heftige Kritik an der Modernisierung der Rauchwarnmelder in Wohnungen des Konzerns Vonovia übt der Deutsche Mieterbund (DMB) in Baden-Württemberg. Das Unternehmen verbaue teure „Spionage-Melder“, die die Persönlichkeitsrechte von Mietern verletzten, schreibt die Organisation in einer Mitteilung vom Mittwoch. „Wir raten allen Mieterinnen und Mietern, einer solchen Baumaßnahme zu widersprechen“, erklärte Winfried Kropp, Mitglied des DMB-Landesvorstandes. Ein Vonovia-Sprecher sagte auf epd-Anfrage, die geäußerten Bedenken seien „nicht mehr aktuell“.