 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Sport
  4. Lokalsport Region Leonberg

  6. Luftgewehr: Reserve des SV Hirschlanden feiert Aufstieg

Auch zweite Mannschaft steigt auch Luftgewehr: Reserve des SV Hirschlanden feiert Aufstieg

Auch zweite Mannschaft steigt auch: Luftgewehr: Reserve des SV Hirschlanden feiert Aufstieg
1
Treffsicher für die Hirschlander Reserve: Lea Dörrer Foto: Albert Kraushaar

Die Luftgewehr-Schützen finden sich in der nächsten Winterrunde in der Regions-Oberliga wieder.

Während die erste Mannschaft des SV Hirschlanden in einem Foto–Finish den Aufstieg in Luftgewehr-Verbandsliga geschafft hatte, ging die Meisterschaft für die Reserve in der Region Liga A deutlich weniger spektakulär über die Bühne. Das Team um Regina Panchyrz setzte sich auf der Anlage der SGi Neuweiler mit zwei weiteren Siegen ungeschlagen mit 14:0 Punkte die Titel-Krone auf.

 

Die stolze Bilanz von 26:9 Einzelpunkte macht die Hirschlander Zweite zu einer Bereicherung für die Regions-Oberliga. Wer in der nächsten Winterrunde dort die Gegner sein werden, steht noch nicht fest. Hier müssen die Akteure die Relegation zur Zweiten Bundesliga (21./22. Februar) und Mitte März die zur Landesliga Staffel Nord abwarten. Das gilt auch für das Liga Schlusslicht SV Hemmingen. Punktgleich mit der SGi Deizisau (je 4:10 Punkte) aufgrund der schlechteren Einzelbilanz auf einem Abstiegsplatz, hängt das endgültige Aus von zwei Faktoren ab: Einmal vom Ausgang der Relegation, zum anderen von der Bereitschaft der Kreisliga-Topteams aus dem Rundenwettkampf-Modus in den Ligamodus zu wechseln.

Tabellenführung blieb ungefährdet

Bis das alles geklärt ist, kann sich das Team des SV Hirschlanden über seine Erfolge freuen. Gegen die SGi Neuweiler stellten Regina Panchyrz (382:372), Bastian Schifano (377:364), Lara Dörrer (373:365), und Aylin Hecker (374:368) die Weichen auf Sieg. Stefan Emmerich musste an Position vier mit 375:375 in ein Stechen und verlor diese mit 7:9 Ringen zum 1:4-Endstand.

Das zweite Match gegen die SGi Deizisau begann mit einer Überraschung. Sowohl Regina Panchyrz (377:379) als auch Bastian Schifano (360:372) mussten ihren Punkt abgeben. Sorgen um die Tabellenführung mussten sich die Hirschlandener dennoch nicht machen. Zum einen war Deizisau schwach besetzt, zum anderen lieferte das Trio Lara Dörrer (379), Stefan Emmerich (380) und Aylin Hecker (367) eine überzeugende Leistung. Die 2:3-Niederlage tat den Deizisauern nicht weh, sie freuten sich über die zwei Einzelpunkte durch die sie ihren Vorsprung auf den SV Hemmingen ausbauen konnte. Die Hemminger hatten ihre Chance auf den Klassenerhalt durch eine 1:4 Niederlage gegen Deizisau (einziger Punkt gelang Petra Wagner Nollau) verspielt.

Weitere Themen

Volleyball-Bundesliga: Hanne Binkau will „zeigen, dass die Halle uns gehört!“

Volleyball-Bundesliga Hanne Binkau will „zeigen, dass die Halle uns gehört!“

In der Volleyball-Bundesliga streben die Binder Blaubären TSV Flacht gegen den ETV Hamburg den dritten Saisonsieg an. Das Duell birgt nicht nur für Hanne Binkau eine besondere Spannung.
Von Henning Maak
Neuer Kreisliga-Trainer: Roland Haizmann legt bei der Spvgg Weil der Stadt los

Neuer Kreisliga-Trainer Roland Haizmann legt bei der Spvgg Weil der Stadt los

Der neue Cheftrainer des Kreisligisten verändert zunächst wenig, will aber in der Tabelle weiter nach oben schielen.
Von Flemming Nave
VfB-Nachwuchs: Chiara Santos: ein Renninger Talent beim VfB Stuttgart

VfB-Nachwuchs Chiara Santos: ein Renninger Talent beim VfB Stuttgart

Die gebürtige Renningerin kickt für die U17 des VfB Stuttgart , aktuell zwingt sie eine Verletzung zur Pause. Doch die ehrgeizige Sportlerin hat noch viel vor.
Von Flemming Nave
Fußball Landesliga: Die Landesligisten beklagen einige Ausfälle

Fußball Landesliga Die Landesligisten beklagen einige Ausfälle

Die Vorbereitung auf die Fußball-Landesliga im März läuft bei allen drei Vereinen weit gehend rund, aber die Rückkehr einiger Korsettstangen zieht sich länger hin als erhofft.
Von Henning Maak
Fußball Kreisliga A2: TSV Höfingen holt Big Points in Warmbronn

Fußball Kreisliga A2 TSV Höfingen holt Big Points in Warmbronn

Endlich wieder Kreisliga! Der Rückrundenstart in der Kreisliga A2 wartet mit sportlichen Leckerbissen auf und macht Lust auf die kommenden Wochen.
Von Flemming Nave
Fußball Kreisliga A2: SpVgg Renningen erobert Platz eins mit Kantersieg

Fußball Kreisliga A2 SpVgg Renningen erobert Platz eins mit Kantersieg

Die SpVgg Renningen ist nach dem 9:0 gegen den FC Gerlingen neuer Spitzenreiter der Kreisliga A2. Die Aussichten des FC werden dunkler.
Von Flemming Nave
Fußball Bezirksliga: TSV Münchingen untermauert Rang eins

Fußball Bezirksliga TSV Münchingen untermauert Rang eins

Der Fußball-Bezirksligist feiert im dritten Rückrundenspiel den dritten Sieg. Der TSV Heimsheim verliert erneut, der TSV Merklingen findet in die Erfolgsspur zurück.
Von Henning Maak
Volleyball Bundesliga: Blaubären-Coach kritisiert: 28 Fehler sind zu viele

Volleyball Bundesliga Blaubären-Coach kritisiert: 28 Fehler sind zu viele

Volleyball-Bundesligist Binder Blaubären TSV Flacht unterliegt beim SCC Palmberg Schwerin mit 0:3 – Trainer Manuel Hartmann sieht Negatives wie auch Positives.
Von Jürgen Kemmner
Handball SV Leonberg/Eltingen: Schock für die Wildcats: Alina Ridder muss ins Krankenhaus

Handball SV Leonberg/Eltingen Schock für die Wildcats: Alina Ridder muss ins Krankenhaus

Handball-Oberligist SV Leonberg/Eltingen fängt sich beim 22:25 eine unnötige Niederlage gegen den SV Kornwestheim ein. Alina Ridder verletzt sich schwer am Kopf.
Von Jürgen Kemmner
Fußball Kreisliga A2: SpVgg Renningen will den Turbo zünden

Fußball Kreisliga A2 SpVgg Renningen will den Turbo zünden

Die Fußball-Kreisliga A 2 nimmt wieder Fahrt auf und die SpVgg hat den Aufstieg im Visier. Im Tabellenkeller hoffen viele Teams auf einen Aufschwung.
Von Flemming Nave
Weitere Artikel zu Leonberg Luftgewehr Aufstieg Meisterschaft
 
 