Auch zweite Mannschaft steigt auch Luftgewehr: Reserve des SV Hirschlanden feiert Aufstieg
Die Luftgewehr-Schützen finden sich in der nächsten Winterrunde in der Regions-Oberliga wieder.
Während die erste Mannschaft des SV Hirschlanden in einem Foto–Finish den Aufstieg in Luftgewehr-Verbandsliga geschafft hatte, ging die Meisterschaft für die Reserve in der Region Liga A deutlich weniger spektakulär über die Bühne. Das Team um Regina Panchyrz setzte sich auf der Anlage der SGi Neuweiler mit zwei weiteren Siegen ungeschlagen mit 14:0 Punkte die Titel-Krone auf.