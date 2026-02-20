Während die erste Mannschaft des SV Hirschlanden in einem Foto–Finish den Aufstieg in Luftgewehr-Verbandsliga geschafft hatte, ging die Meisterschaft für die Reserve in der Region Liga A deutlich weniger spektakulär über die Bühne. Das Team um Regina Panchyrz setzte sich auf der Anlage der SGi Neuweiler mit zwei weiteren Siegen ungeschlagen mit 14:0 Punkte die Titel-Krone auf.

Die stolze Bilanz von 26:9 Einzelpunkte macht die Hirschlander Zweite zu einer Bereicherung für die Regions-Oberliga. Wer in der nächsten Winterrunde dort die Gegner sein werden, steht noch nicht fest. Hier müssen die Akteure die Relegation zur Zweiten Bundesliga (21./22. Februar) und Mitte März die zur Landesliga Staffel Nord abwarten. Das gilt auch für das Liga Schlusslicht SV Hemmingen. Punktgleich mit der SGi Deizisau (je 4:10 Punkte) aufgrund der schlechteren Einzelbilanz auf einem Abstiegsplatz, hängt das endgültige Aus von zwei Faktoren ab: Einmal vom Ausgang der Relegation, zum anderen von der Bereitschaft der Kreisliga-Topteams aus dem Rundenwettkampf-Modus in den Ligamodus zu wechseln.

Tabellenführung blieb ungefährdet

Bis das alles geklärt ist, kann sich das Team des SV Hirschlanden über seine Erfolge freuen. Gegen die SGi Neuweiler stellten Regina Panchyrz (382:372), Bastian Schifano (377:364), Lara Dörrer (373:365), und Aylin Hecker (374:368) die Weichen auf Sieg. Stefan Emmerich musste an Position vier mit 375:375 in ein Stechen und verlor diese mit 7:9 Ringen zum 1:4-Endstand.

Das zweite Match gegen die SGi Deizisau begann mit einer Überraschung. Sowohl Regina Panchyrz (377:379) als auch Bastian Schifano (360:372) mussten ihren Punkt abgeben. Sorgen um die Tabellenführung mussten sich die Hirschlandener dennoch nicht machen. Zum einen war Deizisau schwach besetzt, zum anderen lieferte das Trio Lara Dörrer (379), Stefan Emmerich (380) und Aylin Hecker (367) eine überzeugende Leistung. Die 2:3-Niederlage tat den Deizisauern nicht weh, sie freuten sich über die zwei Einzelpunkte durch die sie ihren Vorsprung auf den SV Hemmingen ausbauen konnte. Die Hemminger hatten ihre Chance auf den Klassenerhalt durch eine 1:4 Niederlage gegen Deizisau (einziger Punkt gelang Petra Wagner Nollau) verspielt.