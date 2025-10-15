Diebe hochwertiger Autos haben erneut im Rems-Murr-Kreis zugeschlagen. Dieses Mal entwendeten sie in Winnenden einen Audi Q5. Allen gestohlenen Fahrzeugen ist eines gemein.
15.10.2025 - 14:58 Uhr
Erneut ist im Rems-Murr-Kreis ein hochwertiges Auto gestohlen worden. Und erneut handelt es sich um ein Fahrzeug, das mit dem Keyless-Go-System ausgestattet ist. Dieses Mal haben unbekannte Diebe in Winnenden zugeschlagen. Wie die Polizei mitteilt, stahlen sie in der Nacht zum Mittwoch einen roten Audi Q5 im Wert von rund 40 000 Euro, der in der Goethestraße geparkt gewesen war.