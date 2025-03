05.03.2025 - 23:41 Uhr , aktualisiert am 06.03.2025 - 10:39 Uhr

In Walheim (Kreis Ludwigsburg) kommt ein 22-Jähriger am Mittwoch mit seinem Audi von der Straße ab. Der Audi stürzt 20 Meter tief einen Weinberg hinab. Die Hintergründe.

Gülay Alparslan 05.03.2025 - 23:41 Uhr

In Walheim (Kreis Ludwigsburg) hat sich am Mittwochnachmittag gegen 15.40 Uhr ein Verkehrsunfall ereignet. Dabei wurde ein 22 Jahre alter Audi-Fahrer verletzt. Wie die Polizei mitteilt, befuhr der 22-Jährige mit seinem Audi A3 verbotswidrig die Burgstraße in Wahlheim, einem asphaltierten Feldweg, der durch Verkehrszeichen nur für Anlieger freigegeben ist.