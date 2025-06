Spontankonzert vor der Oper „Es war eine große Ehre“ – Sindelfinger Unternehmen stellt Piano für Ed Sheeran

Am Sonntag gab Ed Sheeran ein Spontankonzert in Stuttgart. Mit dabei: Ein Klavier von Piano Hölzle in Sindelfingen. Für das Familienunternehmen eine unvergessliche Erfahrung.