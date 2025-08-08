Ein 20-Jähriger ist am Freitag vermutlich bei einem Wendemanöver zwischen Marbach-Siegelhausen und Affalterbach (Kreis Ludwigsburg) mit seiner Maschine umgekippt.
08.08.2025 - 17:15 Uhr
Es ist in der Regel kein gutes Zeichen, wenn selbst der Kreisbrandmeister zu einem Einsatz ausrückt. Doch genau das war am Freitagmorgen der Fall, als Andy Dorroch zusammen mit mehreren Einsatzfahrzeugen in Richtung Siegelhausen eilte. Von dort war um 10.54 Uhr gemeldet worden, dass ein Traktorfahrer auf einem Feld zwischen der Marbacher Enklave und Affalterbach mit seiner Maschine umgekippt sei. Glücklicherweise ging das Ganze am Ende aber halbwegs glimpflich aus.