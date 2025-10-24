Seit Wochen greifen die Vereinigten Staaten immer wieder Boote mutmaßlicher Drogenhändler an. Nun hat das Militär erneut auf Anweisung von Präsident Trump attackiert.

Das US-Militär hat erneut ein angeblich mit Drogen beladeneaas Boot in der Karibik angegriffen und dabei sechs Männer getötet. Über Nacht sei auf Anweisung von Präsident Donald Trump ein Schiff in internationalen Gewässern attackiert worden, das das Pentagon der venezolanischen Drogenbande Tren de Aragua zuordne, teilte US-Verteidigungsminister Pete Hegseth auf X mit. E

Nur zwei Tage zuvor hatte Hegseth, der sich inzwischen Kriegsminister nennt, den bislang letzten Schlag gegen vermeintliche Rauschgiftschmuggler auf See bekanntgegeben - bei dem Angriff auf ein Boot im Pazifik waren den Angaben zufolge drei Menschen getötet worden.

Kritik an tödlichen Angriffen der USA

Die US-Regierung hat Drogenkartellen aus Lateinamerika den Kampf angesagt. In den vergangenen Wochen hatte das US-Militär bereits mehrfach angeblich mit Drogen beladene Boote in der Karibik angegriffen. Mehr als 30 Menschen sollen dabei getötet worden sein.

Das Vorgehen zog viel Kritik nach sich, auch weil die US-Regierung keine rechtliche Grundlage für ihr Handeln nannte. Die Vereinten Nationen riefen Trumps Regierung zur Zurückhaltung auf.