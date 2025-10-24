Seit Wochen greifen die Vereinigten Staaten immer wieder Boote mutmaßlicher Drogenhändler an. Nun hat das Militär erneut auf Anweisung von Präsident Trump attackiert.
24.10.2025 - 16:12 Uhr
Das US-Militär hat erneut ein angeblich mit Drogen beladeneaas Boot in der Karibik angegriffen und dabei sechs Männer getötet. Über Nacht sei auf Anweisung von Präsident Donald Trump ein Schiff in internationalen Gewässern attackiert worden, das das Pentagon der venezolanischen Drogenbande Tren de Aragua zuordne, teilte US-Verteidigungsminister Pete Hegseth auf X mit. E