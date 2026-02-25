Die Polizei sucht nach einem Unbekannten, der auf der Autobahn einen 36-jährigen Autofahrer genötigt und später an der Abfahrt Leonberg-Ost körperlich angegangen haben soll.

Eine unliebsame Begegnung im Straßenverkehr hat am Montag ein 36-jähriger Audi-Fahrer gemacht. Wie die Polizei erst jetzt berichtet, war er gegen 17.20 Uhr auf der A 8 zwischen den Anschlussstellen Stuttgart-Plieningen und Flughafen/Messe unterwegs gewesen. Er fuhr demnach in Fahrtrichtung Karlsruhe auf der linken Spur.

Dabei sei dem 36-Jährigen laut Polizeibericht ein Unbekannter in einem Transporter mit blauer Firmenaufschrift sehr dicht aufgefahren.

Unbekannter fährt extrem dicht auf und überholt dann rechts

Aufgrund der Verkehrssituation habe der Mann im Audi allerdings nicht auf die mittlere Spur wechseln können. Als sich eine Lücke auf der mittleren Spur ergeben habe, soll der Unbekannte den 36-Jährigen rechts auf der mittleren Spur überholt – und auf seiner Höhe wieder auf die linke Spur gesteuert haben. Der Audi-Fahrer habe deshalb stark abbremsen und nach links in Richtung der Schutzplanken ausweichen müssen.

Als der 36-Jährige später die Anschlussstelle Leonberg-Ost nutzte, um von der Autobahn abzufahren, soll der unbekannte Transporterfahrer die Weiterfahrt des Mannes an einer Ampel blockiert haben, indem er sein Fahrzeug diagonal vor ihn gestellt habe. Dann sei der Unbekannte aus dem Transporter gestiegen, habe den 36-Jährigen beleidigt und mit beiden Händen gestoßen.

Polizei ermittelt wegen des Verdachts auf Nötigung

Die Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg ermittelt nun wegen des Verdachts auf Nötigung und sucht nach Zeugen, die die Fahrweise des Unbekannten und die Auseinandersetzung beobachtet haben. Hinweise nimmt die Polizei telefonisch unter 0711/6 86 90 oder per E-Mail an stuttgart-vaihingen.vpi@polizei.bwl.de entgegen.