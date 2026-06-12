Die Polizei ermittelt wegen versuchten Totschlags, nachdem ein 24-Jähriger eine 20-Jährige bei Besigheim (Kreis Ludwigsburg) in Lebensgefahr gebracht haben soll.

Eine 20-jährige Pedelec-Fahrerin ist am Mittwoch zwischen Besigheim und Bietigheim-Bissingen angegriffen und in Lebensgefahr gebracht worden. Davon geht die Kriminalpolizei Ludwigsburg aus. Sie ermittelt gegen einen 24 Jahre alten Mann wegen des Verdachts des versuchten Totschlags. Der Mann soll die Frau von der Seite vom Radweg auf die Straße gestoßen haben.

Nach Angaben der Ermittler soll sich der Vorfall am Nachmittag gegen 14.25 Uhr auf dem Fuß- und Radweg entlang der Bundesstraße 27 nach einer Baustelle ereignet haben. Der Tatverdächtige war dort laut Polizei zu Fuß unterwegs, als ihm die 20-Jährige auf ihrem E-Bike entgegenkam.

Die Radfahrerin entging einer Kollision

Den bisherigen Erkenntnissen zufolge soll der Mann plötzlich und ohne erkennbaren Anlass von der Seite angefangen haben, die Frau von ihrem Fahrrad zu stoßen. Obwohl sie auf ihrem Fahrrad sitzen blieb, geriet sie durch den Stoß auf die stark befahrene Bundesstraße.

Mit großer Mühe gelang es der 20-Jährigen, ihr Pedelec zunächst von der Gegenfahrbahn auf die richtige Fahrspur in Richtung Besigheim zu lenken und so eine Kollision mit einem entgegenkommenden Auto zu verhindern, berichtet die Polizei.

Nach dem Vorfall kehrte die Frau auf den Radweg zurück und erstattete Anzeige beim Polizeiposten Besigheim. Im Rahmen einer umgehend eingeleiteten Fahndung nahm die Polizei den 24-Jährigen kurze Zeit später vorläufig fest.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heilbronn wurde der deutsche Staatsangehörige am Donnerstag einem Haftrichter am Amtsgericht Heilbronn vorgeführt. Der Richter ordnete die vorläufige Unterbringung des Tatverdächtigen in einem psychiatrischen Krankenhaus an.

Polizei: Mutmaßlicher Täter könnte schuldunfähig sein

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen bestehen dringende Anhaltspunkte dafür, dass der Mann zum Tatzeitpunkt schuldunfähig oder zumindest erheblich in seiner Schuldfähigkeit eingeschränkt gewesen sein könnte.

Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg sucht Zeugen des Vorfalls. Insbesondere wird auch der Fahrer oder die Fahrerin des Wagens, mit dem die junge Frau beinahe kollidierte, gebeten, sich unter der Telefonnummer 0800/1100225 oder per E-Mail an hinweise.kripo.ludwigsburg@polizei.bwl.de bei der Kriminalpolizei zu melden.