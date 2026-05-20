Auf einer Baustelle in Böblingen haben Unbekannte versucht, einen 150.000 Euro teuren Schaufelbagger zu stehlen. Sie scheiterten an einem Detail.
20.05.2026 - 10:32 Uhr
Unbekannte sind in der Nacht von Sonntag auf Montag auf eine Baustelle in der Hanns-Klemm-Straße in Böblingen eingedrungen. Wie die Polizei berichtet, versuchten sie dort, einen abgestellten Schaufelbagger zu stehlen. Die Täter drangen in das Fahrzeug ein und versuchten es in Betrieb zu nehmen. Dies scheiterte jedoch an einem Detail, mit dem sie offenbar nicht gerechnet hatten.