Johannes Röckinger /Schöll 11.05.2025 - 23:00 Uhr

Mit einem großen Feuerwerk ist das 85. Stuttgarter Frühlingsfest auf dem Cannstatter Wasen am Sonntagabend zu Ende gegangen. Der Rummel war in diesem Jahr offenbar besonders beliebt. Die Veranstalter zogen bereits am Freitag eine Rekordbilanz.