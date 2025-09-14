Beim Glücksgefühle-Festival auf dem Hockenheimring wurde am Wochenende auch schon einer der Top-Acts für das kommende Festival 2026 verkündet.
14.09.2025 - 16:38 Uhr
Sängerin Ayliva wird als einer der Top-Acts beim Glücksgefühle-Festival auf dem Hockenheimring im September 2026 auftreten. Dies bestätigten die Pressesprecher des Festivals. Zuvor hatte die „Bild“-Zeitung berichtet. Das Festival wird von Ex-Fußballnationalspieler Lukas Podolski und Musikmanager Markus Krampe organisiert. Der Vorverkauf für das Festival vom 3. bis zum 6. September 2026 startet am Mittwoch um 18.00 Uhr.