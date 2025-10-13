Das sind die besten Bilder vom Drachenfest

Das Drachenfest auf dem Malmsheimer Flugplatz hat am Wochenende Tausende Besucherinnen und Besucher angezogen. Hier gibt’s die schönsten Fotos von Drachen und deren Piloten.

Marius Venturini 13.10.2025 - 11:51 Uhr

Das Drachenfest auf Flugplatz in Renningen-Malmsheim hat in diesem Jahr seine 30. Ausgabe gefeiert – bei bestem Wetter gingen tausende Drachen in die Luft. Im abgesperrten Bereich für die „Profis“ schwebten Exemplare fast jeglicher Form und Farbe. Im Bereich für die Lenkdrachen ging es um bemerkenswerte Choreografien. Und auf der Familienwiese brachten Kinder und Eltern ihre mitgebrachten Drachen in die Höhe.