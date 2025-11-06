Autos auf Dächern, ganze Dörfer im Schlamm: Taifun „Kalmaegi“ hinterlässt Chaos auf den Philippinen. Jetzt nähert sich der Sturm „Fung-Wong“ - wird er zum Supertaifun?
06.11.2025 - 09:11 Uhr
Auf den Philippinen ist die Zahl der Toten durch den verheerenden Taifun „Kalmaegi“ weiter gestiegen. Mindestens 114 Menschen kamen ums Leben, 127 werden noch vermisst, wie die nationale Katastrophenschutzbehörde mitteilte. Mehr als eine halbe Million Menschen mussten ihre Häuser verlassen. Zu Wochenbeginn war teilweise in einer Nacht so viel Regen gefallen, wie sonst in einem Monat.