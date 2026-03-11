Die Polizei sucht Zeugen zu einem Unfall am Dienstag auf Höhe der Anschlussstelle Böblingen-Hulb. Der Unfallverursacher konnte unerkannt entkommen.

Wolfgang Berger 11.03.2026 - 15:01 Uhr

Ein unbekannter Autofahrer ist am Dienstag gegen 19 Uhr auf der A 81 auf Höhe der Anschlussstelle Böblingen-Hulb in Fahrtrichtung Singen in einen Unfall verwickelt gewesen und danach geflüchtet. Der Unbekannte war auf dem rechten Fahrstreifen unterwegs und touchierte beim Ausscheren nach links den VW eines 44-Jährigen auf der linken Spur, berichtet die Polizei.