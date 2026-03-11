Die Polizei sucht Zeugen zu einem Unfall am Dienstag auf Höhe der Anschlussstelle Böblingen-Hulb. Der Unfallverursacher konnte unerkannt entkommen.

Ein unbekannter Autofahrer ist am Dienstag gegen 19 Uhr auf der A 81 auf Höhe der Anschlussstelle Böblingen-Hulb in Fahrtrichtung Singen in einen Unfall verwickelt gewesen und danach geflüchtet. Der Unbekannte war auf dem rechten Fahrstreifen unterwegs und touchierte beim Ausscheren nach links den VW eines 44-Jährigen auf der linken Spur, berichtet die Polizei.

 

Dadurch wurde der VW-Fahrer nach links abgedrängt und kollidierte mit der Leitplanke. Die Schadenshöhe ist noch nicht klar. Bei dem Fahrzeug des Unbekannten könnte es sich um einen größeren weißen Pkw gehandelt haben. Die Ludwigsburger Verkehrspolizei bittet Zeugen unter Telefon 07 11 / 68 69-0 oder per E-Mail an stuttgart-vaihingen.vpi@polizei.bwl.de um Hinweise.