Ein Senior ist am Mittwoch mit seinem Elektrorollstuhl auf der A81 unterwegs. Autofahrer stoppen ihn und sichern die Gefahrenstelle ab.

Edmund Langner 06.05.2026 - 15:39 Uhr

Autofahrer trauten ihren Augen nicht, als sie am Mittwochnachmittag auf der Autobahn 81 bei Hildrizhausen einen älteren Herrn auf einem Rollstuhl auf dem Standstreifen in Richtung Böblingen fahren sahen. Offenbar war der Mann falsch abgebogen. Mehrere Autofahrer hatten deswegen die Polizei angerufen, wie eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Ludwigsburg bestätigt. Darunter waren auch ein Vater und sein Sohn, die gerade auf der Gegenfahrbahn in Richtung Herrenberg unterwegs waren.