Ein Senior ist am Mittwoch mit seinem Elektrorollstuhl auf der A81 unterwegs. Autofahrer stoppen ihn und sichern die Gefahrenstelle ab.
06.05.2026 - 15:39 Uhr
Autofahrer trauten ihren Augen nicht, als sie am Mittwochnachmittag auf der A81 bei Hildrizhausen einen älteren Herrn auf einem Rollstuhl auf dem Standstreifen in Richtung Böblingen fahren sahen. Offenbar war der Mann falsch abgebogen. Mehrere Autofahrer hatten deswegen die Polizei angerufen, wie eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Ludwigsburg bestätigt.