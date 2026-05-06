Ein Senior ist am Mittwoch mit seinem Elektrorollstuhl auf der A81 unterwegs. Autofahrer stoppen ihn und sichern die Gefahrenstelle ab.

Autofahrer trauten ihren Augen nicht, als sie am Mittwochnachmittag auf der A81 bei Hildrizhausen einen älteren Herrn auf einem Rollstuhl auf dem Standstreifen in Richtung Böblingen fahren sahen. Offenbar war der Mann falsch abgebogen. Mehrere Autofahrer hatten deswegen die Polizei angerufen, wie eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Ludwigsburg bestätigt.

Darunter waren und auch ein Vater und ein Sohn, die gerade auf der Gegenfahrbahn in Richtung Herrenberg unterwegs waren. Als sie den Rollifahrer sahen, nahmen sie kurzerhand die nächste Ausfahrt und fuhren auf die gegenüberliegende Autobahnseite, um zu dem Mann zu gelangen. Als sie bei dem Senior eintrafen, hatten laut Polizeiangaben auch schon andere Autofahrer angehalten und teilweise mit einem Warndreieck die Strecke abgesichert.

Die Autobahnmeisterei half dabei, den Rollstuhl vom Standstreifen zu bekommen. Foto: SDMG

Eine Streifenbesatzung brachte den Mann nach Hause

Bald darauf trafen Polizei und Autobahnmeisterei Herrenberg ein. Eine Streifenbesatzung brachte den Mann nach Hause, die Autobahnmeisterei kümmerte sich um den Abtransport des Elektrorollstuhls.

Er habe nach Ehningen fahren wollen, hatte der Senior gegenüber der Polizei angegeben. Dabei sei er wohl versehentlich falsch abgebogen. Wie Augenzeugen berichten, habe der ältere Herr keinen verwirrten Eindruck gemacht. Allerdings sei ihm anzumerken gewesen, dass ihm die Angelegenheit wohl recht unangenehm war.