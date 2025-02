Ein 19-Jähriger setzt sich in einem Zug in Richtung Stuttgart neben eine schlafende Frau. Dann fasst er der 38-Jährigen in den Intimbereich.

Annika Mayer 10.02.2025 - 12:51 Uhr

Ein 19-Jähriger hat am Sonntagmorgen eine Frau in einem Zug in Richtung Stuttgart sexuell belästigt. Wie die Bundespolizei mitteilte, beobachteten Zeugen den Mann dabei, wie er durch den Zug lief und neben einer schlafenden 38-Jährigen Platz nahm. Der Mann soll anschließend ihren Oberschenkel und ihren Intimbereich berührt haben.