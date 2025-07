Eine Gruppe von sieben bis zehn Jugendlichen umringt einen 14-Jährigen und raubt ihn aus. Jetzt sucht die Stuttgarter Polizei nach den Tätern – und bittet Zeugen um Hinweise.

jo 06.07.2025 - 11:52 Uhr

Mehrere Unbekannte haben in Stuttgart einen 14-Jährigen ausgeraubt. Der Jugendliche war am Samstagabend gegen 22.45 Uhr mit einem Begleiter auf der Uhlandshöhe in Stuttgart-Ost beim dortigen Basketball-Platz unterwegs, wie die Beamten am Sonntag mitteilten.