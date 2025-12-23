Nach den Feierlichkeiten mit der Familie wollen sich viele mit alten Freunden treffen. Gut, dass einige Bars auch zwischen den Jahren ihre Türen öffnen.
23.12.2025 - 17:16 Uhr
Heiligabend, zwei Weihnachtsfeiertage und bei manchen noch ein paar freie Tage obendrauf. Rund um Weihnachten strömen alle nach Hause. Natürlich, um Zeit mit der Familie zu verbringen, aber eben auch, um endlich mal wieder altbekannte Gesichter zu sehen. Wer sich nach dem Abendessen am 24. Dezember oder nach den vielen Familientreffen über die Feiertage noch mit Freunden verabreden möchte, kann unter anderem auf diese Adressen vertrauen.