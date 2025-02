Dieser Fall sorgt beim Tennis-Turnier in Dubai für Aufsehen: Die britische Tennisspielerin Emma Raducanu weint gar auf dem Platz. Was war passiert?

red/sid 20.02.2025 - 19:08 Uhr

Die Polizei in Dubai hat den Mann festgenommen, der Tennisspielerin Emma Raducanu beim WTA-Turnier in der Millionenstadt bedrängt hatte. Nach Raducanus „Beschwerde“ sei „ein Tourist“ in Gewahrsam genommen worden, „der sich ihr näherte, ihr eine Nachricht hinterließ, sie fotografierte und sich so verhielt, dass sie in Bedrängnis geriet“, hieß es in der Polizeimitteilung.