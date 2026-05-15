Ein Junge auf einem mutmaßlich gestohlenen Roller ist in Gäufelden vor einer Kontrolle geflüchtet und mit dem Streifenwagen kollidiert. Er erlitt schwere Verletzungen.

Böblingen: Edmund Langner (edi)

Ein 13-Jähriger ist am Freitag gegen 10.40 Uhr in Gäufelden (Kreis Böblingen) vor einer Polizeikontrolle geflüchtet und dabei schwer verletzt worden. Der Junge fuhr laut Polizeibericht mit einem Kleinkraftrad – landläufig Roller oder Moped genannt. Als ihn auf der Mötzinger Straße eine Streife des Polizeireviers Herrenberg anhalten wollte, hielt er nicht an, sondern beschleunigte und fuhr fast zwei Kilometer weiter.

 

Im Bereich der Kreuzung Froschberg und Mirabellenweg setzte die Fahrerin des Streifenwagens zum Überholen an. Dabei lenkte der Junge mutmaßlich nach links und kollidierte mit dem Polizeiauto.

Der 13-Jährige, der nach Polizeiangaben einen Helm trug, erlitt bei dem Zusammenstoß schwere Verletzungen. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Nach bisherigen Erkenntnissen könnten sowohl das Kleinkraftrad als auch das daran angebrachte Versicherungskennzeichen gestohlen sein.