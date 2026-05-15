Ein Junge auf einem mutmaßlich gestohlenen Roller ist in Gäufelden vor einer Kontrolle geflüchtet und mit dem Streifenwagen kollidiert. Er erlitt schwere Verletzungen.

Eddie Langner 15.05.2026 - 16:40 Uhr

Ein 13-Jähriger ist am Freitag gegen 10.40 Uhr in Gäufelden (Kreis Böblingen) vor einer Polizeikontrolle geflüchtet und dabei schwer verletzt worden. Der Junge fuhr laut Polizeibericht mit einem Kleinkraftrad – landläufig Roller oder Moped genannt. Als ihn auf der Mötzinger Straße eine Streife des Polizeireviers Herrenberg anhalten wollte, hielt er nicht an, sondern beschleunigte und fuhr fast zwei Kilometer weiter.