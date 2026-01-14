Auf Höhe der Abzweigung zum Ihinger Hof sind auf der B296 zwischen Renningen und Weil der Stadt zwei Autos kollidiert. Die Fahrbahn ist voll gesperrt. Details sind noch nicht bekannt.

Marius Venturini 14.01.2026 - 09:16 Uhr

Nach einem schweren Verkehrsunfall ist die Bundesstraße 295 zwischen Weil der Stadt und Renningen derzeit voll gesperrt. Wie die Polizei mitteilt, seien zwei Fahrzeuge gegen 7 Uhr auf Höhe der Abzweigung in Richtung Ihinger Hof im Begegnungsverkehr ineinander gekracht. Dabei entstand ein großes Trümmerfeld.