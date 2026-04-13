Erneut ist es im Rückstau vor dem Engelbergtunnel zu einem Unfall gekommen: Ein Lieferwagenfahrer hat das Stauende übersehen. Am Freitag hatte ein ähnlicher Crash tödlich geendet.

Erneut hat es auf der A 81 im Rückstau vor dem Engelbergtunnel einen schweren Unfall gegeben. Gegen 15.35 Uhr war der Fahrer eines Lieferwagens aus Richtung Heilbronn kommend unterwegs. Offenbar übersah er zwischen den Anschlussstellen Stuttgart-Zuffenhausen und Stuttgart-Feuerbach das Ende des Staus und krachte ins Heck eines Sattelzuges.

Unfall im Engelbergtunnel-Rückstau: Fahrer wird in seinem Lieferwagen eingeklemmt Wie die Polizei auf Rückfrage mitteilte, wurde der Fahrer des Lieferwagens bei dem Unfall verletzt, offenbar war er in seinem Fahrzeug eingeklemmt worden. Der Lkw-Fahrer kam mit dem Schrecken davon.

Für den Rettungseinsatz musste die Autobahn eine Zeit lang voll gesperrt werden, es kam zu massiven Beeinträchtigungen des Verkehrs. Später konnte eine Spur freigegeben werden.

Im Engelbergtunnel führt nach dem Lkw-Brand vom 3. März derzeit nur eine Spur in Richtung Autobahndreieck Leonberg. Der Verkehr muss somit von drei Spuren auf eine zusammengeführt werden, was seit Wochen für massive Staus sorgt.

Am Freitag endet ein Unfall im Engelbergtunnel-Rückstau tragisch

Am Freitagmorgen hatte ein ähnlicher Unfall ein Todesopfer gefordert. Ein 41-Jähriger übersah in seinem Peugeot Boxer auf dem nun betroffenen Abschnitt das Ende des Staus und kollidierte mit dem Heck eines Lkw. Für den Fahrer des Peugeots kam jede Hilfe zu spät.