Erneut ist es im Rückstau vor dem Engelbergtunnel zu einem Unfall gekommen: Ein Lieferwagenfahrer hat das Stauende übersehen. Am Freitag hatte ein ähnlicher Crash tödlich geendet.
13.04.2026 - 17:08 Uhr
Erneut hat es auf der A 81 im Rückstau vor dem Engelbergtunnel einen schweren Unfall gegeben. Gegen 15.35 Uhr war der Fahrer eines Lieferwagens aus Richtung Heilbronn kommend unterwegs. Offenbar übersah er zwischen den Anschlussstellen Stuttgart-Zuffenhausen und Stuttgart-Feuerbach das Ende des Staus und krachte ins Heck eines Sattelzuges.