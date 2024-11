Umbauarbeiten an der B 14

Von diesem Montag an werden an den B-14-Parkplätzen „Korber Kopf“ und „Sörenberg“ Schutzplanken und Zufahrten modernisiert, um die Verkehrssicherheit zu erhöhen. Das maximale Tempo wird während der Umbauphase auf 50 Stundenkilometer gedrosselt.

fro 30.11.2024 - 06:00 Uhr

Umfangreiche Umbauarbeiten an den Schutzplanken und Zufahrten der B-14-Parkplätze „Korber Kopf“ (Fahrtrichtung Backnang) und „Sörenberg“ (Richtung Stuttgart) kündigt das Landratsamt für die Zeit vom 2. bis zum 6. Dezember an. Ziel der Maßnahmen ist laut der Behörde eine „nachhaltige Erhöhung der Verkehrssicherheit“ sowohl für den fließenden Verkehr als auch für parkende Fahrzeuge in den Rastbereichen.