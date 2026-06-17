Plötzlich brauste er mit dem Motorrad davon: Einem Straftäter ist trotz Begleitung die Flucht gelungen. Die Ermittler warnen und bitten die Bevölkerung um Mithilfe.
17.06.2026 - 19:55 Uhr
Hannover/Peine - Ein verurteilter Mörder ist bei einem begleiteten Freigang in Peine geflohen. Wie ein Sprecher des Landeskriminalamtes Niedersachsen mitteilte, fuhr der Mann am Dienstagnachmittag auf seinem eigenen Motorrad davon. Der JVA-Mitarbeiter, der den Gefangenen begleitete, konnte das offenbar nicht verhindern.