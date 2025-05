Der älteste Sohn von Fußballstar Cristiano Ronaldo ist erstmals in die U15-Auswahl von Portugal berufen worden. Der 14 Jahre alte Cristiano Júnior sei mit 21 weiteren Spielern für das internationale Vlatko-Markovic-Turnier vom 13. bis 18. Mai in Kroatien berufen worden, teilte der portugiesische Verband FPF mit.

Der Papa, der zwei Söhne und drei Töchter hat, freut sich: „Bin stolz auf dich, mein Sohn!“, schrieb der Stürmerstar, der unter anderem bei Sporting Lissabon, Manchester United, Real Madrid und Juventus Turin glänzte und mit der „Seleção“ 2016 Europameister wurde, in den sozialen Netzwerken.

Lesen Sie auch

Sohn spielt wie sein Papa in Saudi-Arabien

Cristiano Ronaldo Dos Santos Júnior spielt wie sein Vater in Saudi-Arabien bei Al-Nassr FC - allerdings noch in der Jugend. Als Stürmer erzielte er dort diese Saison in 15 Spielen acht Tore. In Kroatien wird er mit Portugal auf die Teams von Japan (13. Mai), Griechenland (14. Mai) und England (16. Mai) treffen. Außerdem werde die Mannschaft im Turnier am 18. Mai ein viertes Spiel gegen einen Gegner bestreiten, der aber bisher nicht feststehe, teilte der FPF mit.