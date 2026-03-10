Auf Sindelfinger Marktplatz Wegen Sicherheitsbedenken: Fastenbrechen abgesagt
Das traditionelle Fastenbrechen auf dem Sindelfinger Marktplatz ist wegen Sicherheitsbedenken der Stadt abgesagt.
Das für den kommenden Sonntag, 15. März, geplante traditionelle gemeinsame Fastenbrechen auf dem Sindelfinger Markplatz ist abgesagt. Wie die Organisatoren am Dienstagvormittag in einer Pressemitteilung schreiben, hatte die Stadt wegen Sicherheitsbedenken keine Genehmigung erteilt.