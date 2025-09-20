Auf Smetanas Spuren an der Moldau „Hohes Wasser, herrlich und großartig!“
150 Jahre „Die Moldau“ von Bedřich Smetana – Anlass für eine Reise entlang des längsten Flusses Tschechiens
Allegro commodo non agitato, „angenehm schnell“ also, „nicht ungestüm“, so beginnt die Moldau. So lautet Bedřich Smetanas Tempoangabe für die ersten 35 Takte seiner sinfonischen Dichtung „Vltava/Moldau“. Da hat man ja gewisse Erwartungen. Eine Wanderung führt von Kvilda hinein in den Nationalpark Šumava/Böhmerwald. Durch dieses wilde Waldgebiet wanderte 1868 auch Smetana auf der Suche nach einer der Moldauquellen. Heute geht der Weg durch viel lichte Stellen, der Borkenkäfer wütete, aber frisches Grün wächst nach.