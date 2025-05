Auf einem Spielplatz in Menden im Sauerland wird ein 14-Jähriger erstochen. Zuvor gab es einen Streit mehrerer Personen. Der Tatverdächtige ist erst 17 Jahre alt. Am Abend nimmt ihn die Polizei fest.

red/dpa 10.05.2025 - 21:39 Uhr

Auf einem Spielplatz in Menden im Sauerland soll in der Nacht ein 17-Jähriger einen 14-Jährigen erstochen haben. Vorausgegangen war bisherigen Ermittlungen zufolge ein Streit zwischen mehreren Personen, wie die Polizei mitteilte. Der 17-Jährige soll den 14-Jährigen dabei so schwer verletzt haben, dass dieser nach vergeblichen Reanimationsversuchen im Krankenhaus starb.