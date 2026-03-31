Weil eine 26-jährige Fiat-Fahrerin am Montag auf der Wolfgang-Brumme-Allee einen Rettungswagen überholen möchte, kommt es zu einem Frontalcrash. Es bleibt bei Leichtverletzten.

Martin Dudenhöffer 31.03.2026 - 11:57 Uhr

Am späten Montagabend ist es in Böblingen zu einem Frontalunfall gekommen. Eine 26-jährige Frau fuhr in ihrem Fiat gegen 23 Uhr aus Richtung Rudolf-Diesel-Straße auf einer Brücke in der Wolfgang-Brumme-Allee stadteinwärts. Wie die Polizei schreibt, scherte die 26-Jährige trotz durchgezogener Markierung nach links aus, um einen vor ihr fahrenden Rettungswagen zu überholen. Dabei kollidierte sie frontal mit dem entgegenkommenden Polo eines 31-Jährigen.